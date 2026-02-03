Гарантирующий поставщик предупреждает: бывшим потребителям ООО «Электросеть» необходимо вовремя оплачивать счета за свет в «Россети Янтарь Энергосбыт»

ВКонтакте

С 1 ноября «Россети Янтарь Энергосбыт» принял на обслуживание более 15 тысяч потребителей ООО «Электросеть», которым необходимо рассчитываться за электричество с гарантирующим поставщиком в установленные законом сроки: каждый месяц до 10 числа для физических лиц и до 18 числа для юридических лиц.

«Россети Янтарь Энергосбыт» направляет счета для всех перешедших от ООО «Электросеть» потребителей. Собственникам помещений, до сих пор не заключившим договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, необходимо подать документы через интернет-приёмную на сайте yantarenergosbyt.ru или в любом из офисов обслуживания. С такими потребителями договор энергоснабжения считается заключённым путём конклюдентных действий на основании фактического использования электричества.

Для обеспечения стабильного энергоснабжения, а также своевременных расчётов за поставленную электроэнергию на оптовом рынке гарантирующий поставщик применяет в отношении клиентов-должников предусмотренные законодательством РФ меры воздействия: ограничение энергоснабжения, начисление пени, взыскание задолженности в судебном порядке.

Во избежание образования задолженности и принудительного взыскания долга «Россети Янтарь Энергосбыт» рекомендует своевременно оплачивать счета.

Вносить платежи без комиссии можно:

Вопросы о заключении договоров с «Россети Янтарь Энергосбыт» можно задать по единому бесплатному номеру 8 800 250-8-458 (для физических лиц), по телефону 8 (4012) 605-794 (для юридических лиц).

