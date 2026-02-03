В Зеленоградске ищут 76-летнюю шатенку в коричневой дублёнке

ВКонтакте

В Зеленоградске ищут 76-летнюю Валентину Вялых (Захарову), которая может нуждаться в медицинской помощи. Об этом сообщают волонтёры ПСО «Запад».

С 31 января женщина не выходит на связь с близкими, а её местонахождение не установлено. Приметы пропавшей: рост — 170 см, она плотного телосложения, с короткими каштановыми волосами. Была одета в коричневую дублёнку, чёрные штаны и чёрные сапоги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 50-80-38; 8 (4012) 520-444; 02; 102 или 112.