Куда обратиться, если достала изнуряющая боль и нужен опытный врач

Каждый день на протяжении более 22 лет работы в Калининграде к нам обращаются люди, многие из которых буквально вымотаны острой или хронической болью, сопровождающей патологические состояния в нашем организме.

Приём пациентов ведётся врачом с колоссальным клиническим стажем работы более 25 лет, проходившим обучение и практику в Китае и Южной Корее.

Наиболее часто это патологии опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов кровообращения, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и аутоиммунные заболевания. Восточная медицина в Китае и Корее уже сотни лет успешно борется с причинами подобных состояний, при этом организм не пичкают разного рода «химией», как обезболивающие и спазмолитики. Комплексная рефлексотерапия может устранить причины боли и болезни, она практически не имеет побочных эффектов, и параллельно могут устраняться несколько сопутствующих патологий.

В медицинском центре предоставляются такие виды комплексной рефлексотерапии, как акупунктура, акупрессура, вакуум-градиентная терапия, ЦЗЮ-терапия, разные виды массажа, фармакопунктура и другие.

Также в нашем медицинском центре при помощи комплексной рефлексотерапии проводятся программы реабилитации после лечения алкогольной и никотиновой зависимости, программы лечения обмена веществ, целлюлита и ожирения, выполняется эстетическая акупунктура для сохранения молодости и омоложения, проводится реабилитация любых состояний после COVID-19 и других ОРВИ.

Врачи медицинского центра «Инь-Янь» уже на протяжении более 22 лет применяют в совершенстве все эти виды рефлексотерапии. Главное, что вам в кратчайшее время ставится правильный клинический диагноз и назначается индивидуальный алгоритм реабилитации. Десятки тысяч пациентов уже избавились от боли начиная с 2004 года.

Деятельность лицензирована, врачи сертифицированы и аккредитованы.

Обращаем внимание, что приём ведётся только по предварительной записи. В клинике соблюдаются все противоэпидемические мероприятия — безопасность пациентов для нас на первом месте.

Наш адрес: ул. А Невского, д. 11-15

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-39-01-002303 от 25 июня 2020 года.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама. ООО «Инь-Янь», ИНН 2721056275
