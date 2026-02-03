Ключи от квартир получили жители ещё одного литера жилого комплекса «Включи»

Жилой комплекс «Включи» комфорт-класса в Калининградской области транслирует принципиально новый подход к жизни в современном городе, где учитываются качество, визуальный облик зданий, удобное расположение и экологичная городская среда. Комплексная застройка жилого комплекса реализована в концепции «город в городе», где есть всё необходимое для комфортной жизни.

«От имени всей нашей команды искренне поздравляю новосёлов с этим важным и радостным событием! Каждый из вас принял важное решение — сделать шаг навстречу своей мечте о собственном жилье, и мы гордимся тем, что смогли стать частью этого пути. Желаю вам в ваших новых квартирах уютных вечеров и радостных моментов в кругу семьи. Пусть ваш дом станет источником счастья, тепла и добрых воспоминаний!» — поздравил собственников квартир директор ССК Калининград Сергей Курносов.

Жилой комплекс «Включи» — это 31 дом на 7057 квартир, расположенных на 42 га. На первых этажах корпусов ЖК находятся коммерческие помещения — надёжные объекты недвижимости для инвесторов и предпринимателей. Рядом с комплексом уже построена школа на 1500 мест. Также ССК строит в Гурьевске храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». Уже сейчас, пока идёт строительство, на месте храма работает временная часовня для удобства прихожан.

Внутренняя территория жилого комплекса «Включи» продумана для досуга, будь то семейные прогулки, общение с соседями или новые знакомства. Здесь всё создано для комфортной и счастливой жизни.