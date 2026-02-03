Проведите февраль с пользой: консультации столичных врачей в Калининграде

ВКонтакте

Для всех, кто ценит своё здоровье, в феврале «Клиника Эксперт» вновь откроет двери для уникальных встреч — приедут ведущие специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Расписание и специалисты

Нагорный Валерий Николаевич — врач-невролог, нейрохирург, к. м. н.

Даты приёма: 15 и 24 февраля.

Опыт работы: 17 лет.

Основные направления: более 17 лет Валерий Николаевич помогает пациентам вернуться к полноценной жизни. Он специализируется на лечении боли в спине и суставах, эффективном восстановлении после травм, терапии хронического остеохондроза и миозитов. Его ключевое преимущество — проведение современных, высокоточных медикаментозных блокад под контролем КТ. Если показания позволяют, эта процедура может быть выполнена уже в день обращения.

Щербакова Юлия Владимировна — врач-гинеколог, хирург

Дата приёма: 14 февраля.

Опыт работы: 26 лет.

Основные направления: Юлия Владимировна — врач с колоссальным 26-летним стажем, на счету которого множество решённых сложных клинических случаев. Она помогает женщинам при таких состояниях, как миома матки, кисты яичников, эндометриоз, пролапс органов малого таза и недержание мочи. Её подход сочетает хирургическую точность и глубокое понимание женской физиологии, что позволяет находить оптимальное решение для сохранения здоровья и качества жизни.

Бикмуллин Вадим Наильевич — врач-нейрохирург, к. м. н.

Даты приёма: 19 и 20 февраля.

Опыт работы: 38 лет.

Основные направления: Вадим Наильевич — нейрохирург с 38-летним опытом, признанный авторитет в своей области. Он специализируется на хирургическом лечении заболеваний позвоночника, опухолях спинного мозга, травмах позвоночника и нервной системы. Также он проводит малоинвазивные процедуры, такие как медикаментозные блокады и радиочастотная денервация позвоночника. Важное направление его работы — отбор пациентов для проведения операций по полису ОМС в клинике «Скандинавия» в Санкт-Петербурге.

Как подготовиться к встрече с экспертом?

Чтобы консультация прошла максимально продуктивно и вы получили исчерпывающие ответы, мы рекомендуем небольшую подготовку:

Соберите медицинские документы: пожалуйста, возьмите с собой все имеющиеся результаты анализов, МРТ, КТ, УЗИ, выписки из стационаров. Составьте список вопросов: запишите всё, что беспокоит, чтобы ничего не упустить в разговоре с врачом. Позаботьтесь о записи заранее: количество консультационных слотов у каждого специалиста ограниченно, поэтому запись ведётся строго по предварительной регистрации.

Мы искренне верим, что доступ к лучшим медицинским экспертам должен быть у каждого. Эти февральские встречи — шаг навстречу вашему здоровью и уверенности в завтрашнем дне.

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

по номеру телефона: +7 (4012) 98-84-48,

через сайт клиники: klg.klinikaexpert.ru

vk.com/clinic_expert_klg

t.me/clinic_expert_klg

Калининград, Букетная ул., 2