В Калининграде ищут пленных немцев и конвоиров: актёры понадобятся 3 февраля

В Калининграде для съёмок в сериале «Чужой город» требуются актёры на роль в эпизодах. Об этом сообщили организаторы в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино» «ВКонтакте».

Рабочая смена состоится 3 февраля. Понадобятся следующие типажи:

пленные немцы: мужчины 18-55 лет, размер одежды 46-52, можно небритые, но не аккуратные бородки из барбершопа;

милиционеры: мужчины 20-55 лет, уставная стрижка, выбритые (усы допускаются), размер одежды 46-52;

солдаты конвоя: мужчины 20-50 лет, уставная стрижка, выбритые, размер одежды 48-52;

девушка-милиционер: 20-40 лет, натуральная внешность, без татуажа и наращённых ресниц, без маникюра, размер одежды 46-48.

Для записи необходимо написать директору по подбору актёров, указав: роль, дату съёмки, возраст, рост, размер одежды, прислать актуальное фото и номер телефона.