19:32

В Калининград придёт морская эскадра стоимостью 5 млрд рублей

  1. Калининград
Автор:
В Калининград придёт морская эскадра стоимостью 5 млрд рублей - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

107 компаний в 2026 году будут получать субсидий из федерального бюджета на морские перевозки грузов в Калининградскую область и из неё. На это выделено 5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе «Росморречфлота» в понедельник, 2 февраля.

Всего была подана 121 заявка. В отборе участвовали российские организации, которые осуществляют морские перевозки грузов с использованием собственных или привлечённых судов различных типов и автомобильно-железнодорожных паромов. 

Федеральное агентство морского и речного транспорта сперва заключит соглашения с получателями субсидий, затем эти компании предоставят необходимый комплект документов, на основании которых и будут перечисляться средства.

«По поручению руководства и правительства страны с 2024 года морским перевозчикам возмещают расходы на транспортировку грузов в Калининградскую область и из неё. Такое субсидирование помогает укреплять транспортную связанность Калининградской области с основной частью России и создавать базу для дальнейшего развития экономики страны», — отметил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.  

Калининградский сенатор считает, что это должно благоприятно отразиться на ценах в магазинах региона. 

9 949
Компании и бизнес