В Калининград придёт морская эскадра стоимостью 5 млрд рублей

107 компаний в 2026 году будут получать субсидий из федерального бюджета на морские перевозки грузов в Калининградскую область и из неё. На это выделено 5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе «Росморречфлота» в понедельник, 2 февраля.

Всего была подана 121 заявка. В отборе участвовали российские организации, которые осуществляют морские перевозки грузов с использованием собственных или привлечённых судов различных типов и автомобильно-железнодорожных паромов.

Федеральное агентство морского и речного транспорта сперва заключит соглашения с получателями субсидий, затем эти компании предоставят необходимый комплект документов, на основании которых и будут перечисляться средства.

«По поручению руководства и правительства страны с 2024 года морским перевозчикам возмещают расходы на транспортировку грузов в Калининградскую область и из неё. Такое субсидирование помогает укреплять транспортную связанность Калининградской области с основной частью России и создавать базу для дальнейшего развития экономики страны», — отметил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.