Калининградцев ждёт ещё одна ночь, после которой дизель в баках превратится в парафин

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининградской области столбик термометра опустится в ночь со 2 на 3 февраля до -24 градусов. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Днём во вторник будет заметно теплее 10…-15°C.  Ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с. На небе будет малооблачно, без осадков. На дорогах снежный накат и гололедица.

Толщина льда на Калининградском заливе в районе Мамоново достигла 32 см. На Куршском заливе в районе косы лёд — 28 см, в Полесске на Дейме — 20 см.

Морозы в Калининграде поубавили количество машин на дорогах. При –20 в разговорах всё чаще всплывает: «не завелась», «запарафинило», «замёрзло». Что творится на дорогах и как не доводить ситуацию до беды, разбирался «Клопс».

