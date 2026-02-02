Калининградцев ждёт ещё одна ночь, после которой дизель в баках превратится в парафин

ВКонтакте

В Калининградской области столбик термометра опустится в ночь со 2 на 3 февраля до -24 градусов. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Днём во вторник будет заметно теплее 10…-15°C. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с. На небе будет малооблачно, без осадков. На дорогах снежный накат и гололедица.

Толщина льда на Калининградском заливе в районе Мамоново достигла 32 см. На Куршском заливе в районе косы лёд — 28 см, в Полесске на Дейме — 20 см.