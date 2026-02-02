В минприроды рассказали, что грозит виновным в незаконной свалке мясных отходов под Калининградом

ВКонтакте

За незаконную свалку мясных отходов в окрестностях микрорайонов им. А. Космодемьянского и Совхозного в Калининграде грозит штраф до 700 тысяч рублей. Об этом «Клопс» сообщила глава министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова в ответ на официальный запрос.

Сотрудники минприроды выехали на место и составили акт обследования загрязнённой территории с фотофиксацией.

«Незаконное размещение биологических отходов (трупов животных, органов, тканей) влечёт за собой административную ответственность по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ – нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», — подчеркнула Оксана Астахова.

Виновным грозят следующие санкции:

на граждан — от 4 000 до 5 000 рублей;

на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей;

на предпринимателей без образования юридического лица — от 40 000 до 50 000 или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;

на юридических лиц — от 500 000 до 700 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В ведомстве также сообщили, кто должен убрать гору мясных отходов: «Ответственность за ликвидацию свалки ложится на лиц, виновных в несанкционированном размещении отходов, либо собственников земельного участка в соответствии со ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации».

Правоохранительные органы и Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура устанавливают виновных в этом инциденте.