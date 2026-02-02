Троллейбусы «Синара» можно мыть даже зимой: завод опроверг доводы «Калинининград-ГорТранса»

ВКонтакте

Мойка троллейбусов «Синара», на состояние которых жаловались калининградцы, не требует никаких особых условий: машины можно мыть даже в мороз. Об этом сообщили «Клопс» на предприятии-производителе в ответ на официальный запрос.

«Инструкцией по эксплуатации не предусмотрены какие-то особые условия для осуществления мойки троллейбусов «Синара». Опыт эксплуатации машин в Челябинске, Ярославле, Миассе, Екатеринбурге и Санкт‑Петербурге показывает, что стандартная процедура мойки обеспечивает надлежащее поддержание чистоты подвижного состава», — сообщили редакции в компании.

«Клопс» публиковал фото, сделанные возмущёнными пассажирами. Некоторым пришлось протирать салфетками поручни и двери, другие жаловались на грязные окна и ограниченный обзор у водителя. Как объяснили в «Калининград-ГорТрансе», в морозы технику выпускали на линию немытой, чтобы не повредить пневмосистему. Якобы она устроена так, что при мойке может замёрзнуть и выйти из строя.

Тем не менее в конце прошлой недели на предприятие прибыла внушительная делегация во главе с губернатором Алексеем Беспрозванных. Судя по кадрам, опубликованным в телеграм-канале руководителя области, транспорт выглядит чистым.