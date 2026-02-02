Сбер и БФУ им И. Канта объединяют усилия для подготовки ИТ-кадров и научных исследований

«В рамках нашего соглашения планируется расширить комплексное сотрудничество с БФУ им. И. Канта. Сбер — лидер не только в области предоставления качественных финансовых услуг для клиентов, но и в разработке продвинутых технологий в сфере ИТ и искусственного интеллекта. Мы готовы делиться своими наработками и участвовать в подготовке высококвалифицированных специалистов, отвечающих современным требованиям рынка труда. Это даст выпускникам вуза новые возможности, будет способствовать развитию инновационного ИТ-образования в России и позволит будущим специалистам сделать бесшовный переход от обучения к работе».

Максим Дёмин, ректор БФУ им. И. Канта:

«Сегодня система образования переживает значительные изменения, и процесс трансформации ускорился. Мы активно перестраиваем наши институты и образовательные модели, чтобы они отвечали современным вызовам и потребностям талантливых выпускников. Эта работа была бы бессмысленной без наших ключевых партнёров, без индустрии и сильных работодателей. Мы, сотрудники университета, отдаём высшему образованию большую часть своей жизни и стремимся к тому, чтобы инженерное образование в нашем регионе было по-настоящему сильным. Как самый большой университет региона, мы обязаны думать о карьерных перспективах студентов. Я выражаю огромную благодарность Сберу за то, что вы уже работаете с нами и являетесь нашими соавторами в этом процессе. Впервые мы подписываем соглашение сразу на пять лет. Это взвешенное решение, поскольку качественный "продукт" высшего образования — сильный выпускник — формируется именно за 4–5 лет. Мы нацелены на долгосрочное и плодотворное сотрудничество со Сбером. Спасибо, что вы присоединились к нам».

Также особое внимание на встрече уделили инновационному предложению Сбера внедрить на базе вуза такие форматы обучения, как «Школа 21», где студенты смогут получать новые компетенции в режиме 24/7, полностью погружаясь в практическую среду. В основе обучения — методика «равный равному», где участники обмениваются знаниями и опытом.