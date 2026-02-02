17:28

Калининградец, который ходит босиком зимой и летом, не изменил своей привычке даже в лютый мороз

  1. Калининград
Укутанные в шубы и пуховики калининградцы с интересом и ужасом наблюдают, как в трескучий мороз их земляк спокойно идёт по городу босиком. Почему Павел не изменил себе даже в такие холода, он рассказал  «Клопс».

Павел разгуливает без обуви чуть ли не всю свою жизнь и уверяет, что ему так удобнее. В нашем городе он знаменитость, хотя сам не хочет никакой славы и уж тем более чтобы с него брали пример. 

Калининградец, который ходит босиком зимой и летом, не изменил своей привычке даже в лютый мороз - Новости Калининграда | Фото из архива Павла
Калининградец, который ходит босиком зимой и летом, не изменил своей привычке даже в лютый мороз - Новости Калининграда | Фото из архива Павла
Фото из архива Павла

По словам мужчины, бродить по свежевыпавшему снегу даже приятно. Для него это далеко не первая босоногая зима — за более чем тридцатилетнюю практику бывали морозы и покрепче. 

«При риске обморожений я обуваюсь, но сейчас такой потребности нет. Гораздо опаснее для кожи реагенты. Я не знаю, чем посыпают улицы, но явно не чем-то безобидным. Можно получить серьёзные ожоги. Хозяева, берегите своих питомцев», — предупредил Павел.

Неприятнее реагентов и морозов только косые взгляды. Мужчина замечает, что не все горожане относятся к его увлечению спокойно. Кто-то фотографирует исподтишка, кто-то называет ненормальным.

Кроме низких температур, заставить обуться Павла может этикет: на работе или учёбе он в ботинках. В остальных случаях — босиком.

«Постоянный естественный массаж стоп на разных покрытиях полезен. Кожа становится несколько более плотной и упругой, не теряя чувствительности. И всяким грибковым заболеваниям, процветающим в тесной обуви, становится не за что зацепиться», — уверен калининградец.

Мужчина не считает свою привычку панацеей и не советует брать с него пример людям со слабым здоровьем.

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
