Арктические морозы принесли травматологам передышку — люди не выходят на лёд

Накрывшие Калининградскую область арктические морозы дали на минувших выходных передышку травматологам. В воскресенье, 1 февраля, в БСМП с жалобами на переломы и ушибы, полученные на обледеневших тротуарах, обратились только 27 человек, сообщили «Клопс» в областном минздраве.

В общей сложности за выходные медики травмпункта больницы помогли 208 пациентам, по 104 в субботу и в воскресенье. Но процент травм из-за гололёда в течение уикенда заметно снизился: с 62 (65 человек) до 25,9%. Не исключено, что такая оптимистичная динамика связана с тем, что из-за холодов многие горожане остались дома.

В общей сложности за неделю с 25 января по 1 февраля к медикам обратились 902 пострадавших. По-прежнему больше всего страдают предплечья и голени. Гололёд стал прямой причиной травм у 478 пациентов, что составляет 53% от общего их числа.

За два последних дня января в калининградские больницы поступило более 240 обращений, значительная часть из них связана с травмами, полученными на гололёде.

Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
