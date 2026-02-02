Грустная птица с обледеневшими перьями: в городском парке Зеленоградска спасают замерзающих уток (фото, видео)

Центр переживает наплыв посетителей и нуждается в помощи. «Птиц поступает всё больше. Истощённые, травмированные конкурентами за еду и очень голодные. Кормов требуется всё больше. Мясо, рыба, зерно, насекомые, мыши, перепела», — написали сотрудники «Биосферы Балтики» на странице в телеграм-канале организации.

Недавно из лап мороза был вырван одинокий аист.