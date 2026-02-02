Грустная птица с обледеневшими перьями: в городском парке Зеленоградска спасают замерзающих уток (фото, видео)

В парке Зеленоградска замёрзло озеро, где кормятся десятки водоплавающих птиц. Как спасают пернатых в понедельник, 2 февраля, наблюдал фотокорреспондент «Клопс».
«Там работает наша инициативная группа, жители Зеленоградска поставили цель отловить всех ослабленных птиц. В основном это утки», — рассказали в центре реабилитации диких животных «Биосфера Балтики».
По словам руководителя центра Юлии Садовской, спасать нужно птиц, которые примёрзли, покрылись льдом или выглядят вяло и болезненно. Остальные могут прилетать с открытой воды на заледеневший пруд, просто чтобы подкрепиться. В парк исправно несут корм гости курорта.
В отделе ГО и ЧС местной администрации «Клопс» рассказали, что получили много жалоб на бедственное положение уток. После обеда несколько сотрудников тоже отправились спасать обледеневших птиц. Они очистили полынью от плавающих льдин и немного расширили её. Самых слабых пернатых отмыли тёплой водой от сосулек, закутали в полотенца и отнесли в тепло.
Как прокомментировали в центре реабилитации диких животных, большая прорубь действительно выручила бы птиц. Подобная ситуация наблюдается не только в Зеленоградске, но и в других муниципалитетах, где есть водоёмы, на которых кормятся птицы.
Центр переживает наплыв посетителей и нуждается в помощи. «Птиц поступает всё больше. Истощённые, травмированные конкурентами за еду и очень голодные. Кормов требуется всё больше. Мясо, рыба, зерно, насекомые, мыши, перепела», — написали сотрудники «Биосферы Балтики» на странице в телеграм-канале организации.
Недавно из лап мороза был вырван одинокий аист.