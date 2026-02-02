Зелень, торговля и место Высоцкому: власти показали, как хотят изменить набережную у Философского моста (эскизы)

ВКонтакте

Власти Калининграда объявили аукцион на разработку проектно-сметной документации второго этапа благоустройства набережной Петра Великого. На эти работы подрядчику готовы выделить 1,5 млн рублей, пишут в телеграм-канале мэрии.

Победителю торгов рекомендуют опираться на концепцию благоустройства, разработанную ранее. Одной из главных инженерных задач станет изменение отметок у спуска с Философского моста — это позволит сократить количество ступеней и сделать проход более удобным.

Проект также должен предусматривать озеленение территории, размещение систем «Безопасного города» и других коммуникаций, необходимых для комфорта горожан. Кроме того, на набережной планируют выделить несколько мест под нестационарные торговые объекты.

Отдельно власти просят предусмотреть подходящую площадку для установки памятника Владимиру Высоцкому. В мэрии напомнили, что свой последний в жизни концерт музыкант дал именно в калининградском дворце спорта «Юность».