Ещё одна морозная ночь: после заката в Калининградской области ждут до −27, многое решит ветер

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Предстоящая ночь в регионе снова ожидается аномально холодной, но точные температуры пока под вопросом — прогнозы разных погодных моделей заметно расходятся. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области» в понедельник, 2 февраля.

Согласно расчётам модели ICON, ночью может быть около −17…−19. ECMWF и GFS прогнозируют более серьёзные морозы — до −22…−24, а самая «жёсткая» GEM допускает понижение температуры до −26…−28. Такой разброс синоптики объясняют факторами, которые напрямую влияют на ночное выхолаживание приземного слоя воздуха. В первую очередь это ветер и облачность.

«Даже слабый ветер, 1–3 м/с, существенно подавляет локальные стоки и формирование «карманов холода» в понижениях рельефа. Снижает выхолаживание и облачность, которая словно покрывало препятствует излучению накопленной тепловой энергии от поверхности», — поясняют специалисты.

Идеальные условия для самых суровых морозов — это штиль и ясное небо. Именно при таком сценарии температура может опускаться значительно ниже прогнозируемых средних значений.

На основе различных анализов синоптики делают вывод, что в ближайшую ночь в Калининграде и области снова стоит ждать морозы до −20…−24. Местами, особенно в низинах и при отсутствии ветра, температура может опуститься до −25…−27. При этом завтра, по предварительным данным, погода в вечернее время будет заметно мягче — около −16…−18.