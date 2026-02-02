13:34

Ещё одна морозная ночь: после заката в Калининградской области ждут до −27, многое решит ветер

  1. Калининград
Автор:

Предстоящая ночь в регионе снова ожидается аномально холодной, но точные температуры пока под вопросом — прогнозы разных погодных моделей заметно расходятся. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области» в понедельник, 2 февраля.

Согласно расчётам модели ICON, ночью может быть около −17…−19. ECMWF и GFS прогнозируют более серьёзные морозы — до −22…−24, а самая «жёсткая» GEM допускает понижение температуры до −26…−28. Такой разброс синоптики объясняют факторами, которые напрямую влияют на ночное выхолаживание приземного слоя воздуха. В первую очередь это ветер и облачность. 

«Даже слабый ветер, 1–3 м/с, существенно подавляет локальные стоки и формирование «карманов холода» в понижениях рельефа. Снижает выхолаживание и облачность, которая словно покрывало препятствует излучению накопленной тепловой энергии от поверхности», — поясняют специалисты.

Идеальные условия для самых суровых морозов — это штиль и ясное небо. Именно при таком сценарии температура может опускаться значительно ниже прогнозируемых средних значений. 

На основе различных анализов синоптики делают вывод, что в ближайшую ночь в Калининграде и области снова стоит ждать морозы до −20…−24. Местами, особенно в низинах и при отсутствии ветра, температура может опуститься до −25…−27. При этом завтра, по предварительным данным, погода в вечернее время будет заметно мягче — около −16…−18.

Минувшая ночь в регионе выдалась аномально холодной, но по сравнению с соседними Польшей и Литвой нам, можно сказать, ещё повезло. На ближайшей к области станции в Кибартае воздух остыл до −28,5, в Укмерге зафиксировали −34, а в Сувалках — −27,7.

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
Свежие новости по теме
В Калининграде мороз вырастил под крышей жилого дома пятиметровую сосульку (фото)
20 февраля 2026
12:49
Учёный объяснил аномальное промерзание Балтики у побережья Калининградской области
19 февраля 2026
09:30
Кого в Калининграде оштрафовали за неубранный снег: 60 мест в городе, где люди падали и вязли
18 февраля 2026
14:33
Мёрзли уже неделю: из-за сломавшегося котла часть пациентов Багратионовской ЦРБ перевели в другие больницы
18 февраля 2026
11:48
«Мы начинаем с себя»: Дятлова рассказала, кто отвечает за неубранные сосульки на калининградских крышах
17 февраля 2026
12:09
Все новости по теме
8 496
Погода