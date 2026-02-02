Где дешевле заправиться в Калининградской области: цены на крупнейших АЗС

ВКонтакте

Стоимость бензина и дизеля в Калининградской области снова изменилась. «Клопс» продолжает мониторинг стоимости топлива.

Бензин

В начале февраля литр бензина марки АИ-92 на заправках региона стоит от 65,99 до 69,99 рубля. Самое доступное топливо предлагает «Балтнефть», а самая высокая цена — у «Р&Н-Ойл».

Аналогичная картина с бензином АИ-95: его цена варьируется от 69,79 до 74,49 рубля. Здесь снова лидирует «Р&Н-Ойл»: самые высокие цифры зафиксированы у той же компании — 74,49 рубля за литр.

Дизельное топливо

Здесь разброс цен ещё заметнее. У «Сургутнефтегаза» и «Балтнефти» дизель стоит 76,35 и 75,39 рубля соответственно. У «Лукойла» — 79,58 рубля, что делает его самым дорогим поставщиком этого топлива.

Ряд АЗС предлагают различные акции, по которым можно заправиться со скидками.