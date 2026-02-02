«По 50 человек стоят»: работу «льготной аптеки» в Калининграде оптимизируют, чтобы уменьшить очереди — минздрав

Аптека на Летней в Калининграде, где получают лекарства горожане, имеющие право на льготу, в ближайшее время должна заработать в нормальном режиме. Как сообщили «Клопс» в областном минздраве, там регулярно собирались очереди из-за нехватки сотрудников.
На огромное количество народу редакции пожаловался калининградец Игорь в понедельник, 2 февраля. По его словам, ситуация продолжается уже около двух недель. «Каждый день собираются очереди по 50 и более человек на каждую льготу. Работает всего два человека по выдаче лекарств», — утверждает он. Ситуацию в коридорах возле аптечного пункта он снял на видео.
На сегодня в штате льготной аптеки — два провизора и два фармацевта, прокомментировали «Клопс» проблему в областном минздраве. Так долго ждать людям пришлось из-за того, что половина сотрудников была на больничном. Но с понедельника все вышли в аптеку в полном составе, работа происходит в штатном режиме.
«Проводятся мероприятия по оптимизации работы льготной аптеки», — заверили в пресс-службе.
В Калининграде намерены нарастить объёмы поставок льготных лекарств, чтобы в аптечном пункте при поликлинике №2 не возникало перебоев.