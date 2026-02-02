«По 50 человек стоят»: работу «льготной аптеки» в Калининграде оптимизируют, чтобы уменьшить очереди — минздрав

ВКонтакте

Аптека на Летней в Калининграде, где получают лекарства горожане, имеющие право на льготу, в ближайшее время должна заработать в нормальном режиме. Как сообщили «Клопс» в областном минздраве, там регулярно собирались очереди из-за нехватки сотрудников.

На огромное количество народу редакции пожаловался калининградец Игорь в понедельник, 2 февраля. По его словам, ситуация продолжается уже около двух недель. «Каждый день собираются очереди по 50 и более человек на каждую льготу. Работает всего два человека по выдаче лекарств», — утверждает он. Ситуацию в коридорах возле аптечного пункта он снял на видео.