Модель из Калининграда снялась в шоу с Анфисой Чеховой и рассказала об абьюзивных отношениях (фото)

Блогер и экс-модель из Калининграда Алана Мамаева приняла участие в съёмках проекта «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение» на ТВ-3. Выпуск вышел в эфир в субботу, 31 января.

По сценарию, звёздные гости вместе с Анфисой готовят свои коронные блюда и делятся романтическими историями. Алана решила испечь блины по своему фирменному рецепту. Рассказала калининградка и о первой любви.

«Параллельно у меня было два ухажёра. Между ними началась ревность, и, мне кажется, один из них сделал мне предложение от ревности — так быстро. Но вскоре мы расстались, потому что он поднял на меня руку. Это была страшная история: он меня сначала швырнул, а потом обнимал и говорил, как сильно он меня любит, а потом тряс меня и спрашивал, как я могла», — поделилась модель.

Алана призналась, что после этого отношения она разорвала отношения и «быстренько сбежала». Спустя время она вышла замуж, но первый брак вышел комом. С будущим мужем модель познакомилась на автомойке.

«Денег у нас не было, и всё держалось на любви. Жили не тужили, я была беременна. Родила ребёнка — и через неделю мы расстались. По его словам, я стала матерью и ему стало некомфортно», — рассказала Алана.