Полежать под простынёй за двойной гонорар: Калининграде ищут мужчин и девушек на роль мертвецов в морге

В Калининграде объявили необычный набор массовки для съёмок сериала «Чужой город». Актёров для сцены в морге ищут в сообществе «ВКонтакте» «Массовка Калининград. Запись на съёмки в кино».

В объявлении говорится, что на съёмки зовут людей «с крепкими нервами, пластичной психикой и хорошим чувством юмора». Задача максимально простая: лежать в тёплом помещении, на подстилке, под простынёй и демонстрировать в кадре «гениальную игру своих ступней». За такую роль обещают двойной гонорар.

В сцену нужны «тела»: мужчины ростом до 180 см и размером одежды до 52, а также стройная девушка с тёмными волосами ростом до 172 см. Для записи просят написать в личные сообщения слово «морг», указать свои параметры, приложить фото и номер телефона.

На этот же проект набирали массовку для съёмок в бывшей психбольнице Алленберг. Требовались мужчины и женщины от 18 до 80 лет без яркой внешности, заметных татуировок и экстравагантного маникюра. Съёмки запланированы на несколько дней в феврале, а для участников предусмотрена отдельная оплачиваемая примерка костюмов.