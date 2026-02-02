Индексация материнского капитала и других выплат: 5 важных нововведений, которые ждут калининградцев в феврале

ВКонтакте

«Клопс» подготовил традиционный обзор изменений, которые ждут калининградцев с февраля. Они касаются социальных выплат, правил выдачи льготной ипотеки и ЖКХ.

1. Материнский капитал

Проиндексирован размер материнского капитала. Его размер зависит от того, какой по счёту ребёнок и когда он родился или был усыновлён:

первый ребёнок родился или усыновлён до 2020 года, второй — в 2020 году и позже — 963 243,17 руб. на второго; оба ребёнка родились до 2020 года — 728 921,90 руб. на второго; единственный ребёнок родился 1 января 2020 г. и позже — 728 921,90 руб.; первый ребёнок родился 1 января 2020 г. и позже — 728 921,90 руб., если появился второй — ещё 234 321,27 руб.; первый и второй ребёнок родились до 2007 года, третий — в 2020 году или позже — 963 243,17 руб. на третьего.

2. Социальные выплаты

На 5,6% проиндексировали следущие выплаты:

единовременное пособие при рождении ребёнка; единовременное пособие при усыновлении; минимальное ежемесячное пособие по уходу до полутора лет; единовременное пособие беременной жене призывника; ежемесячное пособие на ребёнка призывника до трёх лет; ежемесячные пособия ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцам, Героям России, Героям Труда, а также инвалидам всех трёх групп.

3. Семейная ипотека

Меняются правила выдачи льготной семейной ипотеки. Супругам больше нельзя брать по отдельному льготному кредиту. Теперь они должны будут выступать в качестве созаёмщиков по одному договору.

4. Возврат технически сложных товаров

Вводятся новые правила возврата бракованных технически сложных товаров. Это телевизоры, холодильники, мониторы, автомобили, смартфоны и др. Раньше покупатели могли требовать вернуть не только уплаченные деньги, но и разницу с ценой нового аналогичного товара. Теперь будет учитываться год выпуска технически сложной продукции и фактический износ. Это уменьшит размер выплат потребителям.