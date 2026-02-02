Индексация материнского капитала и других выплат: 5 важных нововведений, которые ждут калининградцев в феврале

«Клопс» подготовил традиционный обзор изменений, которые ждут калининградцев с февраля. Они касаются социальных выплат, правил выдачи льготной ипотеки и ЖКХ.
1. Материнский капитал
Проиндексирован размер материнского капитала. Его размер зависит от того, какой по счёту ребёнок и когда он родился или был усыновлён:
- первый ребёнок родился или усыновлён до 2020 года, второй — в 2020 году и позже — 963 243,17 руб. на второго;
- оба ребёнка родились до 2020 года — 728 921,90 руб. на второго;
- единственный ребёнок родился 1 января 2020 г. и позже — 728 921,90 руб.;
- первый ребёнок родился 1 января 2020 г. и позже — 728 921,90 руб., если появился второй — ещё 234 321,27 руб.;
- первый и второй ребёнок родились до 2007 года, третий — в 2020 году или позже — 963 243,17 руб. на третьего.
2. Социальные выплаты
На 5,6% проиндексировали следущие выплаты:
- единовременное пособие при рождении ребёнка;
- единовременное пособие при усыновлении;
- минимальное ежемесячное пособие по уходу до полутора лет;
- единовременное пособие беременной жене призывника;
- ежемесячное пособие на ребёнка призывника до трёх лет;
- ежемесячные пособия ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцам, Героям России, Героям Труда, а также инвалидам всех трёх групп.
3. Семейная ипотека
Меняются правила выдачи льготной семейной ипотеки. Супругам больше нельзя брать по отдельному льготному кредиту. Теперь они должны будут выступать в качестве созаёмщиков по одному договору.
4. Возврат технически сложных товаров
Вводятся новые правила возврата бракованных технически сложных товаров. Это телевизоры, холодильники, мониторы, автомобили, смартфоны и др. Раньше покупатели могли требовать вернуть не только уплаченные деньги, но и разницу с ценой нового аналогичного товара. Теперь будет учитываться год выпуска технически сложной продукции и фактический износ. Это уменьшит размер выплат потребителям.
5. Плата за детсад
В Калининграде на 25% вырастет плата за детский сад. В группах полного дня — с 3 560 до 4 450 рублей в месяц, в группах кратковременного пребывания — с 1 005 до 1 260 рублей.