12:35

«Надели на себя всё что можно и просто надеялись»: из-за пожара на подстанции СНТ в Светлогорске осталось в -20 без тепла — обновлено

  1. Калининград
Автор:
«Надели на себя всё что можно и просто надеялись»: из-за пожара на подстанции СНТ в Светлогорске осталось в -20 без тепла — обновлено - Новости Калининграда | Фото: читатель «Клопс»
Фото: читатель «Клопс»

Уже больше полусуток в СНТ «Радуга» в Светлогорском округе вынуждены обходиться без отопления, света и воды. Причиной стал пожар на подстанции, рассказали «Клопс» местные жители. Муниципальные власти обещают помочь людям в течение ближайших часов.

Авария на щите трансформаторной подстанции (РУ-0,4 кВ) случилась около часа ночи в понедельник, 2 февраля. Как вспоминает житель СНТ Максим, уже накануне вечером ощущались скачки напряжения. А вскоре после полуночи в поселковом чате написали, что электрощит горит.

«Люди поехали туда, отрубили рубильник основной, — говорит Максим. — Стали закидывать снегом, тушили ночью сами, не вызывали МЧС. Своими силами справились. Потушили — и все стоят в недоумении, что делать? Звоним 112, говорим, ситуация экстренная. Сказали, что отправят электрика, ожидайте.

А дома остывают очень быстро, минус двадцать на улице, а у нас тут дошколята!»

Помощи пришлось ждать ещё долгие часы. Из-за того, что сети садоводства не принадлежат непосредственно к имуществу «Россети Янтарь», да и само СНТ сейчас в ситуации банкротства, начало ремонта потребовало предварительных согласований.

До утра люди спасались, кто как мог: семью Максима выручил дополнительный аккумулятор-«бесперебойник», так что «обошлись шерстяными носками». Другие пострадали сильнее. Кому-то пришлось погасить котёл, у кого-то отопительная система вышла из строя или сработал предохранитель.

Всю ночь жители посёлка звонили в аварийную службу и по очереди  дежурили у сгоревшего щита, чтобы не пропустить приезд ремонтной бригады. 

«Надели на себя всё что можно и просто надеялись», — грустно говорит Максим.  

Щит заменят «Россети Янтарь»

В пресс-службе АО «Россети Янтарь» пояснили, что жители СНТ «Радуга» — члены садового некоммерческого товарищества и подключены непосредственно к его сетям. Тем не менее штаб компании принял решение оказать собственнику электросетей содействие в восстановлении электроснабжения. Специалисты «Россетей Янтарь» заменят низковольтный щит.

«Надели на себя всё что можно и просто надеялись»: из-за пожара на подстанции СНТ в Светлогорске осталось в -20 без тепла — обновлено - Новости Калининграда | Фото: читатель «Клопс»
«Надели на себя всё что можно и просто надеялись»: из-за пожара на подстанции СНТ в Светлогорске осталось в -20 без тепла — обновлено - Новости Калининграда | Фото: читатель «Клопс»
Фото: читатель «Клопс»

«Обращаем внимание, что «Россети Янтарь» не могут работать на оборудовании сторонних организаций без соответствующей заявки от собственника электросетей и предоставленных им схем электрических соединений», — прокомментировали в компании задержку начала работ.

Как спастись от холода сейчас

Местные власти подключились к решению проблемы утром, 2 февраля. Как сообщили «Клопс» в администрации муниципалитета, замена щита силами Приморского РЭС начата около полудня. На ликвидацию аварии, по предварительным расчётам, потребуется четыре часа.

Администрация организовала для жителей СНТ горячую линию, людям предлагают сообщать о проблемах по двум номерам. Звонить можно и в том случае, если вы знаете о мёрзнущих соседях.

  • +7 (911) 460-61-50,
  • +7 (4015) 33-33-00.

Детей власти предлагают временно оставить в детском саду и школе, где для них организуют присмотр и горячее питание. Сообщается контактный телефон для родителей.

  • +7 (911) 480-14-14 (Ирина Петровна).

Кроме того, для нуждающихся организуют горячее питание и откроют пункт обогрева. Чтоб получить такую помощь, можно обращаться по телефону:

  • +7 (911) 451-17-01 (Моника Михайловна).

В ближайшее время в СНТ обещают организовать подвоз воды, место и время будет уточнено позднее.

Обновлено 2 февраля в 15:33 

Работы удалось завершить около 15 часов дня, сообщили «Клопс» в администрации МО. В настоящее время электроснабжение посёлка восстановлено, люди, по словам местных жителей, спешат отогреть систему, чтобы не перемёрзли трубы.

В нескольких посёлках под Калининградом из-за плановых работ отключили подачу электроэнергии в конце января.

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
Свежие новости по теме
В Калининграде мороз вырастил под крышей жилого дома пятиметровую сосульку (фото)
20 февраля 2026
12:49
Учёный объяснил аномальное промерзание Балтики у побережья Калининградской области
19 февраля 2026
09:30
Кого в Калининграде оштрафовали за неубранный снег: 60 мест в городе, где люди падали и вязли
18 февраля 2026
14:33
Мёрзли уже неделю: из-за сломавшегося котла часть пациентов Багратионовской ЦРБ перевели в другие больницы
18 февраля 2026
11:48
«Мы начинаем с себя»: Дятлова рассказала, кто отвечает за неубранные сосульки на калининградских крышах
17 февраля 2026
12:09
Все новости по теме
3 208
Происшествия ЖКХ