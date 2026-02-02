«Надели на себя всё что можно и просто надеялись»: из-за пожара на подстанции СНТ в Светлогорске осталось в -20 без тепла — обновлено

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Фото: читатель «Клопс»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Уже больше полусуток в СНТ «Радуга» в Светлогорском округе вынуждены обходиться без отопления, света и воды. Причиной стал пожар на подстанции, рассказали «Клопс» местные жители. Муниципальные власти обещают помочь людям в течение ближайших часов. Авария на щите трансформаторной подстанции (РУ-0,4 кВ) случилась около часа ночи в понедельник, 2 февраля. Как вспоминает житель СНТ Максим, уже накануне вечером ощущались скачки напряжения. А вскоре после полуночи в поселковом чате написали, что электрощит горит. «Люди поехали туда, отрубили рубильник основной, — говорит Максим. — Стали закидывать снегом, тушили ночью сами, не вызывали МЧС. Своими силами справились. Потушили — и все стоят в недоумении, что делать? Звоним 112, говорим, ситуация экстренная. Сказали, что отправят электрика, ожидайте. А дома остывают очень быстро, минус двадцать на улице, а у нас тут дошколята!» Помощи пришлось ждать ещё долгие часы. Из-за того, что сети садоводства не принадлежат непосредственно к имуществу «Россети Янтарь», да и само СНТ сейчас в ситуации банкротства, начало ремонта потребовало предварительных согласований.

До утра люди спасались, кто как мог: семью Максима выручил дополнительный аккумулятор-«бесперебойник», так что «обошлись шерстяными носками». Другие пострадали сильнее. Кому-то пришлось погасить котёл, у кого-то отопительная система вышла из строя или сработал предохранитель. Всю ночь жители посёлка звонили в аварийную службу и по очереди дежурили у сгоревшего щита, чтобы не пропустить приезд ремонтной бригады. «Надели на себя всё что можно и просто надеялись», — грустно говорит Максим. Щит заменят «Россети Янтарь» В пресс-службе АО «Россети Янтарь» пояснили, что жители СНТ «Радуга» — члены садового некоммерческого товарищества и подключены непосредственно к его сетям. Тем не менее штаб компании принял решение оказать собственнику электросетей содействие в восстановлении электроснабжения. Специалисты «Россетей Янтарь» заменят низковольтный щит.

Фото: читатель «Клопс»

«Обращаем внимание, что «Россети Янтарь» не могут работать на оборудовании сторонних организаций без соответствующей заявки от собственника электросетей и предоставленных им схем электрических соединений», — прокомментировали в компании задержку начала работ. Как спастись от холода сейчас Местные власти подключились к решению проблемы утром, 2 февраля. Как сообщили «Клопс» в администрации муниципалитета, замена щита силами Приморского РЭС начата около полудня. На ликвидацию аварии, по предварительным расчётам, потребуется четыре часа. Администрация организовала для жителей СНТ горячую линию, людям предлагают сообщать о проблемах по двум номерам. Звонить можно и в том случае, если вы знаете о мёрзнущих соседях. +7 (911) 460-61-50,

+7 (4015) 33-33-00. Детей власти предлагают временно оставить в детском саду и школе, где для них организуют присмотр и горячее питание. Сообщается контактный телефон для родителей. +7 (911) 480-14-14 (Ирина Петровна). Кроме того, для нуждающихся организуют горячее питание и откроют пункт обогрева. Чтоб получить такую помощь, можно обращаться по телефону: +7 (911) 451-17-01 (Моника Михайловна). В ближайшее время в СНТ обещают организовать подвоз воды, место и время будет уточнено позднее. Обновлено 2 февраля в 15:33 Работы удалось завершить около 15 часов дня, сообщили «Клопс» в администрации МО. В настоящее время электроснабжение посёлка восстановлено, люди, по словам местных жителей, спешат отогреть систему, чтобы не перемёрзли трубы.