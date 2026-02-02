«Надели на себя всё что можно и просто надеялись»: из-за пожара на подстанции СНТ в Светлогорске осталось в -20 без тепла — обновлено

Уже больше полусуток в СНТ «Радуга» в Светлогорском округе вынуждены обходиться без отопления, света и воды. Причиной стал пожар на подстанции, рассказали «Клопс» местные жители. Муниципальные власти обещают помочь людям в течение ближайших часов.
Авария на щите трансформаторной подстанции (РУ-0,4 кВ) случилась около часа ночи в понедельник, 2 февраля. Как вспоминает житель СНТ Максим, уже накануне вечером ощущались скачки напряжения. А вскоре после полуночи в поселковом чате написали, что электрощит горит.
«Люди поехали туда, отрубили рубильник основной, — говорит Максим. — Стали закидывать снегом, тушили ночью сами, не вызывали МЧС. Своими силами справились. Потушили — и все стоят в недоумении, что делать? Звоним 112, говорим, ситуация экстренная. Сказали, что отправят электрика, ожидайте.
А дома остывают очень быстро, минус двадцать на улице, а у нас тут дошколята!»
Помощи пришлось ждать ещё долгие часы. Из-за того, что сети садоводства не принадлежат непосредственно к имуществу «Россети Янтарь», да и само СНТ сейчас в ситуации банкротства, начало ремонта потребовало предварительных согласований.
До утра люди спасались, кто как мог: семью Максима выручил дополнительный аккумулятор-«бесперебойник», так что «обошлись шерстяными носками». Другие пострадали сильнее. Кому-то пришлось погасить котёл, у кого-то отопительная система вышла из строя или сработал предохранитель.
Всю ночь жители посёлка звонили в аварийную службу и по очереди дежурили у сгоревшего щита, чтобы не пропустить приезд ремонтной бригады.
«Надели на себя всё что можно и просто надеялись», — грустно говорит Максим.
Щит заменят «Россети Янтарь»
В пресс-службе АО «Россети Янтарь» пояснили, что жители СНТ «Радуга» — члены садового некоммерческого товарищества и подключены непосредственно к его сетям. Тем не менее штаб компании принял решение оказать собственнику электросетей содействие в восстановлении электроснабжения. Специалисты «Россетей Янтарь» заменят низковольтный щит.
«Обращаем внимание, что «Россети Янтарь» не могут работать на оборудовании сторонних организаций без соответствующей заявки от собственника электросетей и предоставленных им схем электрических соединений», — прокомментировали в компании задержку начала работ.
Как спастись от холода сейчас
Местные власти подключились к решению проблемы утром, 2 февраля. Как сообщили «Клопс» в администрации муниципалитета, замена щита силами Приморского РЭС начата около полудня. На ликвидацию аварии, по предварительным расчётам, потребуется четыре часа.
Администрация организовала для жителей СНТ горячую линию, людям предлагают сообщать о проблемах по двум номерам. Звонить можно и в том случае, если вы знаете о мёрзнущих соседях.
- +7 (911) 460-61-50,
- +7 (4015) 33-33-00.
Детей власти предлагают временно оставить в детском саду и школе, где для них организуют присмотр и горячее питание. Сообщается контактный телефон для родителей.
- +7 (911) 480-14-14 (Ирина Петровна).
Кроме того, для нуждающихся организуют горячее питание и откроют пункт обогрева. Чтоб получить такую помощь, можно обращаться по телефону:
- +7 (911) 451-17-01 (Моника Михайловна).
В ближайшее время в СНТ обещают организовать подвоз воды, место и время будет уточнено позднее.
Обновлено 2 февраля в 15:33
Работы удалось завершить около 15 часов дня, сообщили «Клопс» в администрации МО. В настоящее время электроснабжение посёлка восстановлено, люди, по словам местных жителей, спешат отогреть систему, чтобы не перемёрзли трубы.
