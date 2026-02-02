10:16

В Польше и Литве было заметно холоднее: Калининградская область пережила самую морозную ночь легче соседей

Минувшая ночь в регионе выдалась аномально холодной, но по сравнению с соседними Польшей и Литвой нам, можно сказать, ещё повезло. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области» в понедельник, 2 февраля.

Утром синоптики зафиксировали, что по всему региону температура опустилась ниже -20, а в Железнодорожном, Черняховске и Храброво морозы усилились до −25 и ниже. В Калининграде и на всех метеостанциях области, где есть открытые архивы наблюдений, обновились суточные минимумы.

А вот у соседей ночь оказалась куда суровее. На ближайшей к области станции в Кибартае воздух остыл до −28,5. В литовской Укмерге зафиксировали −34, а в польских Сувалках — −27,7.

Что Калининградскую область ждёт дальше? Синоптики уверяют, что пик сильных морозов в регионе придётся на начало недели, а после погода постепенно начнёт меняться в сторону потепления.

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
