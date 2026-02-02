06:28

Днём потеплеет до -18: в Калининграде ночью 2 февраля воздух остыл до -23 градусов

  1. Калининград
Автор:
Днём потеплеет до -18: в Калининграде ночью 2 февраля воздух остыл до -23 градусов
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В 6 часов утра 2 февраля в Калининграде термометры показывали -23 градуса. Днём в понедельник пришедший из Арктики холодный воздух прогреется на 5 градусов. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Осадков не ожидается, на небе будет малооблачно. Ветер восточный 4-9 м/с. На дорогах гололедица, снежный накат.

Толщина льда на Калининградском заливе в районе Мамоново достигла 31 см. На Куршском заливе в районе косы лёд — 24 см, в Полесске на Дейме — 20 см.

Синоптики рассказали, когда в Калининградскую область придёт потепление.

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
Погода