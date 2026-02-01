Синоптики рассказали, когда в Калининградскую область придёт потепление

ВКонтакте

Пик сильных морозов в регионе придётся на начало недели, после чего погода постепенно начнёт меняться в сторону потепления. Такой прогноз опубликовал телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области» в воскресенье, 1 февраля.

Понедельник и вторник станут самыми холодными днями. В ночь на 2 февраля по области ожидается до -25…-28 градусов, местами — до -30. Днём температура поднимется лишь до -14…-17, осадков не будет, возможны туманы и изморозь. Следующей ночью морозы ослабнут незначительно — до -20…-23, а днём станет чуть теплее: около -10…-14.

Со среды холода начнут постепенно сдавать позиции. Ночью температура повысится до -14…-18, днём — до -9…-12. При этом усилится восточный и северо-восточный ветер, особенно на побережье. К вечеру увеличится облачность, но без существенных осадков.

Наиболее заметные изменения, по прогнозам синоптиков, ожидаются в четверг. Температура в течение суток поднимется до -5…-10 градусов, небо станет пасмурным, возрастёт вероятность снегопадов. Ветер усилится до порывистого — местами до 12–15 м/с, возможны метели, позёмка и снежные заносы.

Прогноз на конец недели пока уточняется. Эксперты не исключают как умеренные морозы, так и кратковременные оттепели, однако в целом погода ожидается облачной, с периодическими осадками и порывистым ветром.