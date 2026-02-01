Побит рекорд, и то ли ещё будет: прогноз погоды в Калининградской области на 1 февраля

ВКонтакте

Первый день февраля встретил регион аномально сильным морозом — утром температура воздуха опустилась почти до −24 градусов. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области».

В 8:00 на метеостанции в Низовье зафиксировали отметку −23,9. В последний раз столь низкую температуру в феврале в Калининграде наблюдали более десяти лет назад — 5 февраля 2012 года.

Днём погода останется преимущественно ясной, но весьма холодной. Температура поднимется лишь до −14…−17, а уже к вечеру снова начнёт быстро понижаться — до −19…−23. Ветер будет северо-восточный, слабый или умеренный — около 2 м/с.