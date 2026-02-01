10:19

Побит рекорд, и то ли ещё будет: прогноз погоды в Калининградской области на 1 февраля

  1. Калининград
Автор:

Первый день февраля встретил регион аномально сильным морозом — утром температура воздуха опустилась почти до −24 градусов. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области».

В 8:00 на метеостанции в Низовье зафиксировали отметку −23,9. В последний раз столь низкую температуру в феврале в Калининграде наблюдали более десяти лет назад — 5 февраля 2012 года.

Днём погода останется преимущественно ясной, но весьма холодной. Температура поднимется лишь до −14…−17, а уже к вечеру снова начнёт быстро понижаться — до −19…−23. Ветер будет северо-восточный, слабый или умеренный — около 2 м/с.

Синоптики призвали жителей Калининградской области не ждать существенного потепления в феврале. Предварительные прогнозы говорят о вероятности повторения морозов до -20.

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
Свежие новости по теме
В Калининграде мороз вырастил под крышей жилого дома пятиметровую сосульку (фото)
20 февраля 2026
12:49
Учёный объяснил аномальное промерзание Балтики у побережья Калининградской области
19 февраля 2026
09:30
Кого в Калининграде оштрафовали за неубранный снег: 60 мест в городе, где люди падали и вязли
18 февраля 2026
14:33
Мёрзли уже неделю: из-за сломавшегося котла часть пациентов Багратионовской ЦРБ перевели в другие больницы
18 февраля 2026
11:48
«Мы начинаем с себя»: Дятлова рассказала, кто отвечает за неубранные сосульки на калининградских крышах
17 февраля 2026
12:09
Все новости по теме
12 619
Погода