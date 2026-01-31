20:42

До -24: жителей Калининградской области предупредили о сильных морозах ночью и утром 1 февраля

  1. Калининград
Автор:

В регионе ночью и утром в воскресенье, 1 февраля, ожидаются сильные морозы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в субботу, 31 января.

«В Калининграде и на большей части области предстоящей ночью и утром (~22:00-10:00) ожидаются сильные морозы до -19...-22°С, местами (особенно в низменностях) до -23...-24°С. Из-за опасности обморожений рекомендуется сократить пребывание на улице. При наличии возможности стоит помочь бездомным животным (миска с тёплой водой/корм/укрытие)», — говорится в сообщении.

Январь в Калининградской области подходит к концу с затяжными морозами. По оценкам синоптиков, рассчитывать на скорое и стабильное потепление не стоит и в феврале.

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
Свежие новости по теме
Морозы до −29 и снег к середине недели: какой будет погода в Калининградской области в ближайшие дни
20:01
Чистое небо и узоры на окнах: прогноз погоды в Калининграде и области на 15 февраля
09:34
В Калининграде козырёк супермаркета рухнул на тротуар (видео)
13 февраля 2026
13:44
Калининградцев и туристов попросили не ездить на Куршскую косу в ближайшие дни
13 февраля 2026
13:39
Как у больниц и поликлиник Калининграда убирают снег (фото, видео)
12 февраля 2026
15:49
Все новости по теме
18 114
Погода
День любви
Читать