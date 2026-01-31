До -24: жителей Калининградской области предупредили о сильных морозах ночью и утром 1 февраля

ВКонтакте

В регионе ночью и утром в воскресенье, 1 февраля, ожидаются сильные морозы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в субботу, 31 января.

«В Калининграде и на большей части области предстоящей ночью и утром (~22:00-10:00) ожидаются сильные морозы до -19...-22°С, местами (особенно в низменностях) до -23...-24°С. Из-за опасности обморожений рекомендуется сократить пребывание на улице. При наличии возможности стоит помочь бездомным животным (миска с тёплой водой/корм/укрытие)», — говорится в сообщении.