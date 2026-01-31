17:12

Беспрозванных рассказал, как идёт подключение домов к газу в Балтийске

В Балтийске продолжается подключение жилых домов к газопроводу. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале в субботу, 31 января. 

Уже выполнены следующие работы:

  • Переведены первые 5 домов — 345 квартир (пр-т Ленина, 72, 74, улица Садовая, 17 и улица Гоголя, дома 13, 15).
  • 4 дома (более 200 квартир) подключат до конца февраля. 
  • По 18-ти домам идут переговоры с УК по заключению договоров на перевод.

«В Приморске преимущественно частная застройка. Подключаем по мере готовности жителей. На природный газ переводим также и многоквартирные дома. Как и говорил, скорость подключений зависит от слаженной работы местных властей, жителей и предприятий региона. Задействовано много сторон. Слежу за всем процессом», — подчеркнул губернатор.

Параллельно по всей области продолжается догазификация. За прошлый год специалисты подключили 3 633 дома.

На окончательную газификацию Балтийска потребуется ещё около двух лет.

