Жителям Калининградской области рассылают сообщения от «сотрудников прокуратуры»: предупреждение ведомства

Жителям Калининградской области всё чаще рассылают сообщения от фейковых аккаунтов, которые представляются сотрудниками прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 31 января.

Мошенники используют фотографии и персональные данные реальных руководителей ведомства, чтобы выманить у людей деньги. В прокуратуре отметили, что случаи обмана продолжают регистрировать в разных районах региона. Злоумышленники пишут в мессенджерах от имени сотрудников надзорного органа и требуют «решить вопрос», перечислить деньги или выполнить другие действия. Такие просьбы — преступные схемы, к которым прокуратура не имеет отношения.

В ведомстве призывают жителей быть внимательными и не вступать в общение с лжесотрудниками. При получении подобных сообщений или звонков рекомендуется сразу связаться с прокуратурой области по телефону 8‑4012‑576‑860.