«Ликвидация нецелесообразна»: Дятлова жёстко ответила на идею убрать переход возле Центрального парка

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова не поддержала идею убрать пешеходный переход на проспекте Мира в районе остановки «Центральный парк». Об этом сити-менеджер заявила во время прямого эфира в пятницу, 30 января.

Вопрос поднял калининградец Захар Скворцов. Житель предложил не переносить, а полностью ликвидировать нерегулируемый пешеходный переход рядом с разворотным кольцом трамвая №3. Речь про длинную зебру, которая соединяет сразу через два проспекта — Мира и Победы, а также через рельсы. Недовольства есть среди водителей, так как нужно тормозить и пропускать пешеходов.

По словам Дятловой, этот переход востребован и используется горожанами постоянно.

«На этом треугольнике между проспектом Мира и проспектом Победы действительно есть нерегулируемый пешеходный переход. Нужно ли его убирать? Думаю, что нет, потому что там сложился устойчивый трафик», — сказала глава администрации.

Сити-менеджер отметила, что сейчас в Калининграде проводится обследование всех пешеходных переходов. Этот участок также изучат специалисты.

«Если потребуется его дооснастить или сделать регулируемым, коллеги примут соответствующее решение. Но при наличии устойчивого трафика ликвидация пешеходных переходов нецелесообразна. Вопрос в том, как сделать его безопасным», — подчеркнула Дятлова.

Согласно данным ГАИ, за последние пять лет через переход на проспекте Мира случилось два ДТП: в автобусе при падении травмировался пассажир, ещё один раз сбили пешехода. Вероятно, на подъезде к переходу необходимо снизить скоростной режим, чтобы в будущем избежать подобных происшествий.