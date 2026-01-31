Сбились в группы в поисках еды: на Куршской косе из-за морозов лоси стали чаще выходить к дороге

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На Куршской косе резко выросла вероятность встречи с лосем на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

Причина — морозная и снежная погода, которая держится с конца декабря. Из-за суровой зимы дикие животные вынуждены больше перемещаться в поисках пропитания. Несколько лосей мигрировали с севера через посёлок Лесной — по морю или заливу — в район Королевского бора.

Эта часть косы для них более привлекательна: здесь больше лиственных деревьев, в том числе осины, лес менее прозрачный и есть густые кустарники. Большая же часть Куршской косы покрыта в основном сосновыми лесами, где кормовой базы зимой заметно меньше.

В национальном парке проводят биотехнические мероприятия, однако затяжные холода заставляют животных искать дополнительные источники пищи. Из-за этого лоси могут неожиданно выходить к дороге, в том числе в тёмное время суток. Особенно осторожными водителям стоит быть на участке национального парка между КПП и посёлком Лесной.