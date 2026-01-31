Ждём к вечеру -20: погода в Калининградской области на субботу

ВКонтакте

В регионе в субботу, 31 января, к вечеру похолодает до -20 градусов, возможен туман. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«День будет малооблачным (облачность лишь верхнего яруса — перистая) и очень холодным: по области -10...-14°С. Вечером похолодает до -18...-20°С, местами возможен туман. Ветер в Калининграде и области — слабый/умеренный (3-8 м/с), у побережья — умеренный/свежий (4-11 м/с), утром и в первой половине дня в порывах до 12-14 м/с. Одеваемся как можно теплее», — говорится в сообщении.