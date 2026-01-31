Балтийское побережье закружилось в вихре вальса: бальные сезоны на Балтике открыты

ВКонтакте

В Татьянин день, 25 января, в Калининградской областной библиотеке стартовал уникальный проект, призванный возродить русскую бальную культуру в самом западном регионе России. Несмотря на огромный интерес, превысивший вместимость зала вдвое, каждому желающему нашлось место, чтобы прикоснуться к прекрасному.

Проект, получивший название «Бальные сезоны на Балтике», продлится в Калининграде весь 2026 год и получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Его главная цель — погрузить калининградцев в атмосферу бессмертного романа Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин», оживить его героев, поэзию и музыку Петра Ильича Чайковского. Это возможность не только перечитать классику, но и открыть её для себя и своих детей заново, через призму музыки, танца и семейных ценностей.

«Евгений Онегин» — это не просто произведение, это фундамент русской литературы и языка. В течение всего 2026 года проект будет исследовать, переосмысливать и интегрировать эту вечную классику в современную жизнь.

Проект охватит три сезона — весенний, летний и осенний, каждый из которых будет посвящён творчеству Пушкина и Чайковского. Это будет синтез музыки, поэзии, танца, семейных традиций и высоких нравственных ориентиров, где русская классика оживёт среди людей, а не останется пылиться в музеях.