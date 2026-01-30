Жительница Калининграда увлеклась заморскими учениями и оказалась под судом

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде 56-летнюю местную жительницу отправят под суд по делу о финансировании международной организации, чья деятельность признана нежелательной в России. Об этом региональный СК сообщает в пятницу, 30 января.

По версии следствия, в феврале 2024-го женщина перевела деньги человеку, который занимался сбором средств на издание агитационных материалов и религиозной литературы. Эта печать, как считают правоохранительные органы, распространялись международной НПО. Уточняется, что продукция внесена в федеральный список экстремистских материалов.

Деятельность калининградки выявили и задокументировали сотрудники регионального УФСБ. Женщине вменяют ч. 2 ст. 284.1 УК РФ («Предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации её деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»). В Следственном комитете сообщили, что по делу собрали достаточную доказательственную базу, все материалы направлены в суд.