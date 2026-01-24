Страшный крик стоял над маленькой улицей: трагедии в Калининграде, где дети находили мины через годы после войны

ВКонтакте

Похороны погибших детей в Калининграде, 1955 год. Фото: личный архив Людмилы Добрияник

Ссылка Спустя десятилетия после войны оставшиеся в земле боеприпасы продолжали уносить жизни калининградев. «Клопс» перелистал архивные материалы и поговорил с теми, кто стал очевидцем трагических событий.

Участники проекта «(Не)забытое кладбище» показали корреспонденту «Клопс» детское захоронение на улице Камской. От него остался лишь фрагмент ограды. Здесь похоронены трое калининградских мальчишек — семилетний Валера Добрияник, десятилетний Саша Демьяненко и двенадцатилетний Юра Бирюк. Они трагически погибли, пытаясь разобрать найденную противотанковую мину. Людмила Владимировна Добрияник, младшая сестра погибшего Валерия Добрияника, рассказала «Клопс» о майской трагедии, наложившей отпечаток на жизнь всей семьи. Родители Валерия и Людмилы познакомились ещё во время войны. Отец, командир подразделения сапёров, после ранения попал в госпиталь в Выборге. Там он и встретил свою будущую жену — медсестру, которая за ним ухаживала. После войны они завербовались в Калининград, на номерной судостроительный завод — сегодня это «Янтарь», где супруги проработали практически всю свою жизнь.

Люда и Валера. Фото: личный архив Людмилы Добрияник

Одно из ярких детских впечатлений Людмилы — страх матери, когда мужа, уже гражданского человека, привлекали к работам по разминированию. Трагедия 70-летней давности 13 мая 1955 года пятилетняя Людмила, всегда хвостиком бегавшая за братом, хотела пойти вместе с мальчишками, которые явно что-то придумали. Но те с собой не взяли, прогнали и даже закидали каштанами, чтобы Люда не увязалась за ними следом. Если бы не эти каштаны, жертв могло быть больше. Девочка в слезах побежала жаловаться бабушке, работавшей в огороде. Людмила уткнулась ей в юбку, выплакалась, успокоилась и принялась по-детски помогать. А через какое-то время раздался взрыв. Людмила вспоминает: было ощущение, что земля под ногами по-настоящему качнулась. Мальчишек хватились к ужину. Все они жили на одной улице, семьи дружили. Детей начали искать, их нигде не было. Предчувствуя неладное, отец Людмилы взял старый немецкий велосипед и отправился объезжать окрестности. Уже в сумерках на полянке возле форта он заметил странное чёрное пятно, которое то появлялось, то исчезало в траве. Мужчина решил, что ребята играют в прятки и пытаются от него скрыться. Он бросился к ним. На земле лежал Гена Солдатов. Гена был тяжело ранен в живот, окровавленными руками прижимал к ране полу детского пальтишка. Отец Валерия крикнул: «Генка, где остальные?!» Мальчик лишь махнул рукой в сторону форта и прошептал, что в живых больше никого нет. Своего сына отец нашёл в воронке. Валера истёк кровью — осколками ему перебило ноги. Отец Валерия на себе дотащил выжившего Гену до ближайших домов. Как только мальчика увезла скорая, родители погибших детей, схватив кто простыни, кто подвернувшиеся под руку покрывала, отправились к форту забирать то, что осталось от их сыновей. Людмила Владимировна на всю жизнь запомнила страшный крик, который в тот вечер стоял над маленькой улицей Лаптевых. Девочка увидела мёртвого брата на окровавленном одеяле. От пережитого пятилетняя Люда потеряла голос и долго не могла говорить. Позже единственный выживший, но оставшийся инвалидом на всю жизнь Гена Солдатов рассказал взрослым подробности трагедии. Мальчишки нашли где-то противотанковую мину и решили её разобрать, чтобы достать взрывчатку. Перед этим они принесли друг другу клятву: никто не испугается и не убежит, пока дело не будет сделано. Старым немецким штык-ножом они попытались расковырять корпус мины. Раздался взрыв…

Портерт Валеры перекочевал на его памятник. Фото: личный архив Людмилы Добрияник

Горсть земли Хоронить погибших вышли практически все жители района, много заводчан. 34-я школа, где учились двое мальчишек, практически в полном составе пришла проститься с ребятами. Именно в эту школу 1 сентября 1955 года должен был пойти первоклассник Валера Добрияник, мама заранее купила ему костюмчик и портфель. Мальчишек похоронили рядом. Вокруг их могил посадили шесть берёзок, до сегодняшнего дня дожила одна из них. На могилах установили металлические обелиски с фотографиями. В девяностые прошлые века закрытое переселенческое кладбище на Камской стало приходить в упадок. Облюбованное всевозможными асоциальными элементами, место стало опасным не только по вечерам, но и днём. Уже не было кладбищенской администрации и сторожей. Единственные, кто вольготно чувствовал себя здесь, — это «металлисты», по свидетельствам очевидцев, грузовиками вывозившие ограды и обелиски. В те времена в пунктах приёма металла лишних вопросов не задавали. С высокой долей вероятности части оградки и обелиски с могил трёх мальчишек также оказались в одном из таких пунктов приёма металлолома. С тех пор родные стали поминать Валерия на новом кладбище, где покоятся его близкие. Туда же с улицы Камской была перенесли горсть земли с могилы мальчика.

Похороны мальчиков, у гроба Валеры собралась его семья. Фото: личный архив Людмилы Добрияник

В основном гибли дети В книге «Восточная Пруссия глазами советских переселенцев» Наталья Павловна Снегульская вспоминает: «В основном дети гибли. Однажды даже подорвались в фонтане напротив нынешнего драмтеатра. Стали какой-то камень поднимать, и произошёл взрыв…» В этой же книге опубликованы воспоминания Владимира Георгиевича Морозова, работавшего в первые послевоенные годы учителем. Он рассказывает, как группа мальчишек перед школьными экзаменами отправилась на Голубые озера, чтобы наломать сирени для украшения классов. «На берегу озёр лежало много снарядов и фаустпатронов, — вспоминал Владимир Георгиевич. — Мальчишки принялись их разряжать. Мальчишек было четверо. От троих нашли части тел, четвёртого, изрешечённого осколками, доставили в больницу. Он умер через неделю, не приходя в сознание». Помимо детского любопытства, мощным стимулом для самостоятельного разминирования стали многочисленные пункты приёма металлома. Истощённая войной страна остро нуждалась в металле, особенно в цветном. Анатолий Кукля, в 1946 приехавший в Калининград ребёнком, вспоминает: в те голодные времена на деньги, вырученные от сдачи латунных гильз, в чайных можно было купить тарелку супа или борща. Троих мальчишек сразило на месте В Государственном архиве Калининградской области, в фонде писателя Юрия Иванова, хранятся вырезки из газеты «Красная звезда» за 1987 год. Автор статьи «Подземелья Калининграда: мифы и реальность» — капитан второго ранга С. Турченко. В статье приводятся выдержки из рапортов сотрудников Калининградского УВД. «11 апреля 1986 года, в 19 часов 45 минут, на улице Тельмана, в подвале дома №… произошёл взрыв, в результате которого погибли Дмитрий П. 1971 года рождения, Игорь К. 1971 года рождения и Дмитрий П. 1972 года рождения. Контузило Юрия К. 1981 года рождения. Выяснилось, что все трое пытались разобрать найденный фашистский крупнокалиберный патрон. В ходе обследования территории и подвальных помещений, где он найден, обнаружено более 16 тысяч единиц взрывоопасных предметов». Ещё один эпизод: «Группа учащихся 9-х классов Калининградской средней школы №43 выехала в район старого замка «Бальга», где занялись поиском оружия и боеприпасов, оставшихся здесь с военного времени. <...> Произошёл взрыв, в результате которого школьник Дмитрий А. получил тяжёлое ранение». В статье приводятся слова полковника милиции Николая Сапрыкина, начальника отдела охраны общественного порядка УВД Калининградского облисполкома: «- У нас ежегодно на этой почве гибнет несколько подростков и детей. В 1986 году задержано 68 человек, занимавшихся сбором и хранением найденного оружия, пороха, других взрывоопасных веществ. Среди задержанных есть совсем дети. Например, ученики четвёртого класса Андрей Ш. и Анатолий С. Несмышлёныши не понимают, к чему могут привести такие игры. Немало и ребят, которые по возрасту обязаны осознавать и нести ответственность за свои действия. Но с детства увлечённые этим свои «хобби», не задумываются о ней. Только за последние три года возбуждено 180 уголовных дел, связанных со сбором и хранением оружия». Участники движения «(Не)забытое кладбище» ищут свидетелей событий, о которых рассказано в этом материале. Обратиться можно по телефону +7 911 470-87-85 (Евгения).

Из шести посаженных на могилах мальчиков берёзок на Камской сохранилась одна. Фото: архив «(Не)забытого кладбища»