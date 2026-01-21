Конфликты уменьшатся, а в генплане Калининграда может быть «сюрприз»: глава Союза садоводов области — о новшествах для СНТ

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Поправки в закон о садоводстве, которые готовит правительство России, должны упростить оформление прав на общее имущество и снизить конфликты между соседями. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Клопс» высказал председатель Союза садоводов Калининградской области Вадим Сафронов.

«Законопроект предусматривает необходимость получения согласия собственников участков, которые СНТ планирует включить в свои границы, — подчеркнул Вадим Сафронов. — Это позволит защитить их права. Они не смогут в будущем оспорить проекты межевания территории и решений общих собраний СНТ, например, при возложении на них обязанности по содержанию общего имущества. Доли имущества общего пользования будет определять Росреестр и регистрировать их без собрания в СНТ. Главное, чтобы общее имущество было поставлено на кадастровый учёт».

В качестве примера председатель Союза садоводов привёл ситуацию в «Мечта». В этом СНТ из 61 гектара 6,73 гектара — земли общего пользования.

«И каждому собственнику земельного участка, независимо от того, восемь у него соток или шесть, нужно выделить 0,163 доли земель общего пользования без выделения в натуре, — объяснил Вадим Сафронов. — Туда входят внутренние проезды. А вот линии электропередач, трансформаторные подстанции и газовые шкафные регуляторные пункты также должны стоять на кадастровом учёте и только после постановки могут быть разделены по долям. То же самое с водопроводом и канализацией. Я поддерживаю, что доля каждому будет расписана. Дело в том, что за имущество общего пользования начисляются налоги. Сейчас их платит садовое общество, а будут члены СНТ. Здесь также предусмотрены льготы по налогу — участникам СВО, многодетным и пожилым. В общем, поживём — увидим. Могут быть ещё и другие изменения».

«Сюрпризы» в генплане

Вадим Сафронов также обратил внимание, что министерство градостроительной политики региона принимает заявки в генеральный план Калининграда. Срок подачи — до 30 апреля.

«Генплан слишком объёмный, его невозможно принять без утверждённых Правил землепользования и застройки, — отметил глава Союза садоводов. — Сначала чиновники хотели сделать всё по-тихому, но я им напомнил слова нашего президента Владимира Владимировича Путина, что обязательно нужно слушать мнения людей. Чтобы проводились общественные слушания и обсуждения. Они, что называется, долго ворочали челюстями, в итоге согласились. Сейчас все вопросы землепользования и все генпланы муниципалитетов замыкаются на областное министерство градостроительной политики. Я в нашем чате разместил обращение к председателям садоводческих обществ с призывом изучить изменения в генплан, посмотреть свои кадастровые кварталы, чтобы увидеть, какой «сюрприз», возможно, пытаются подложить».

По словам Вадима Сафронова, затем будут консультации с председателями и членами СНТ: «Мы обсудим с ними, как и что писать в министерство. И чтобы обязательно направляли свои заявления все садоводы. Поэтому нужна активность граждан — всё зависит от неё. Такой вариант мы уже проходили пять и десять лет тому назад. Тогда нас услышали. Будем и сейчас добиваться соблюдения наших прав».