Власти хотят изменить правила для участков СНТ: оформить общее имущество станет проще

В России планируют уточнить требования к земельным участкам, которые входят в границы территорий садоводства, а также упростить оформление прав на общее имущество СНТ. Об этом, ссылаясь на документы правительства РФ, пишет РИА Новости в воскресенье, 18 января.

Разработкой поправок занимается Росреестр. Изменения хотят внести в федеральный закон о садоводстве и огородничестве для собственных нужд. Как следует из документов, в марте инициативу планируют обсудить в правительстве, а осенью — направить в Госдуму.

Одна из предлагаемых мер касается определения границ садоводческих товариществ. Сейчас в них нельзя включать участки, которые принадлежат людям, не входящим в состав учредителей СНТ. Исключение — земли в госсобственности. В новом проекте этот принцип сохраняется для вновь создаваемых товариществ, но для уже существующих СНТ вводится послабление: такие участки смогут включать в их границы при согласии владельцев.

Отдельно законопроект затрагивает вопрос общего имущества садоводов. Речь идёт обо всех объектах, которые используются совместно и не относятся к личным участкам: дорогах, проездах, площадках, местах для контейнеров, инженерных сетях и других подобных зонах.

Сейчас оформление прав на это имущество требует проведения общего собрания, расчёта долей и последующей регистрации в Росреестре. Авторы поправок предлагают упростить порядок: право общей собственности будет возникать с момента постановки объекта на кадастровый учёт.

Предполагается, что такие изменения упростят и передачу общего имущества ресурсоснабжающим организациям — например, электросетевым и газовым компаниям, в том числе в рамках программ социальной газификации садоводств.