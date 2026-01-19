Калининградская область снова оказалась в числе регионов с высоким уровнем преступности

ВКонтакте

Калининградская область по итогам 2025 года вновь оказалась среди российских регионов, где чаще всего совершают преступления. Об этом, ссылаясь на данные МВД и Росстата, пишет РИА Новости в понедельник, 19 января.

В общероссийском антирейтинге регион занял 34 место. Согласно исследованию, в 2025 году на каждые 10 тысяч жителей в регионе приходилось в среднем 108 зарегистрированных преступлений. По сравнению с 2024-м их общее количество сократилось на 13,3%.

Уровень тяжких и особо тяжких преступлений в регионе по-прежнему остаётся сравнительно высоким. В 2025-м на каждые 10 тысяч жителей приходилось в среднем 36 таких случаев, хотя за год показатель снизился на 6,3%.