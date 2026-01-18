В посёлке под Зеленоградском из-за утечки воды появился стихийный каток, которому местные не обрадовались (фото)

По словам женщины, перекрёсток на улице Центральной между строениями №9 и №11 оказался залит водой и сковался льдом. Это осложнило выезд для жителей нескольких домов.

В посёлке Логвино Зеленоградского округа из-за повреждения водопроводной трубы часть улиц в морозную погоду превратилась в стихийный каток. О проблеме «Клопс» рассказала местная жительница Юлия в воскресенье, 18 января.

Как отметили в пресс-службе областного «Водоканала», сообщение об аварии поступило накануне в 9:43. Специалист, выехавший на место, подтвердил повреждение трубы. Давление в системе снижено незначительно, подача воды жителям продолжается в обычном режиме.

В компании подчеркнули, что все потери воды возьмут на себя, поэтому на платёжках ситуация не отразится. Там также пояснили, что в морозы в населённых пунктах округа подобные аварии случаются чаще из-за особенностей прокладки коммуникаций, а их устранение проводят в приоритетном порядке.

«Сейчас в посёлок Логвино направлена спецтехника для помощи в расчистке подъездных путей. 19 января аварийные бригады «Водоканала» начнут работы по ликвидации утечки», — заявили в предприятии.

В «Водоканале» напомнили, что при проблемах с водоснабжением жители могут обращаться на круглосуточную горячую линию: (8 4012) 555-151, добавочный 1.