ФСБ задержала 21-летнего калининградца, который подозревается в экстремизме

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде задержали 21-летнего молодого человека, который призывал «к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ в пятницу, 16 января.

Подозреваемый опубликовал комментарий, содержащий экстремистские высказывания, в Telegram. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. В отношении калининградца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), ему грозит до 5 лет лишения свободы, с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.