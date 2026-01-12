Три миллиона за восемь дней: третьекласснику Егору из Гурьевска оплатили и начали срочное лечение рака мозга (фото)

ВКонтакте

С помощью неравнодушных читателей «Клопс» девятилетнему Егору Ивашкову из Гурьевска смогли вовремя начать дорогостоящее экстренное лечение рецидива рака мозга. Сбор на сайте благотворительного фонда закрыли всего за восемь дней, рассказала мама мальчика Наталья в понедельник, 12 января.

Всю эту неделю мать и сын не сводили глаз с ползунка на страничке. На протонную терапию было необходимо собрать 3,5 миллиона рублей. Обновлялась информация лишь раз в сутки. Иногда сумма росла ощутимо, иногда — практически стояла на месте. Надежда сменялась отчаянием, и так — по кругу. И наконец заветный рубеж был достигнут, а потом и перейдён.

Сбор закрыли вечером 30 декабря, поделилась Наталья. В общей сложности Егору перечислили больше 3,7 млн руб. Люди поддержали мальчика так дружно, что фонд смог оформить для Центра протонной терапии в Санкт-Петербурге, где планировалось лечение, гарантийное письмо. Так что сеансы облучения начали уже 29 декабря. Наталья с трудом подбирает слова, описывая, какое облегчение испытала в ту минуту...

Когда семья обратилась за помощью, счёт шёл на дни. Врачи вновь обнаружили опухоли в нервной системе мальчика только месяц назад, а на тот момент их число уже почти удвоилось.

«Мы в ноябре сделали диагностику в Калининграде, у нас было два образования, — вспоминает мама. — А в декабре их стало уже пять! Они уже по несколько миллиметров. И увеличились в размере те, которые были».

Спасти ребёнка могла только кранио-спинальная протонная терапия, но квоты на лечение по ОМС на 2025 год в клинике уже были исчерпаны. Самостоятельно же оплатить такую терапию Ивашковы не могли. Но теперь это стало возможно.

Первые процедуры дались мальчику тяжело, его самочувствие ухудшилось, мучила тошнота. Но через пару дней всё нормализовалось, и семью даже отпустили из стационара встретить новогодние праздники с друзьями. Егор и Наталья погуляли по нарядному Санкт-Петербургу и загадали под ёлкой желание — оно у них сейчас одно на двоих.

Мама очень благодарна всем читателям «Клопс», не оставшимися в стороне от их беды. В клинике Егор пробудет до середины февраля —впереди ещё пять с половиной недель лечения. Контрольные исследования предстоят только весной, после завершения цикла процедур. Но сейчас у мальчика есть реальный шанс, что болезнь, с которой он сражается уже второй год, отступит окончательно.