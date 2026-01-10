ФК «Ахмат» выкупил права на атакующего полузащитника «Балтики» Сергея Пряхина

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Футбольные клубы «Балтика» и «Ахмат» договорились о трансфере Сергея Пряхина. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Грозненский клуб «Ахмат» выкупает права на атакующего полузащитника. «Серёжа стал Балтийцем в июне 2022 года. За 3,5 года в Калининграде он сыграл в 102-х матчах, забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач! 25 ноября в кубковой игре с «Торпедо» Пряха достиг отметки в 100 матчей за "Балтику"», — говорится в сообщении. Свой первый гол за балтийцев Пряхин забил 6 марта 2023-го на домашнем стадионе в матче против «СКА-Хабаровск».