Тёплое море и пальмы: в футбольном клубе «Балтика» рассказали, как подопечные Талалаева проводят новогодние каникулы (фото)

Футболисты калининградского клуба «Балтика» проводят новогодние каникулы на отдыхе, готовясь к сборам в Турции. Об этом сообщает пресс-служба ФК в своём телеграм-канале, распространив фотографии членов команды.

«Считанные деньки остаются до окончания отпуска! Совсем скоро, 11 января, команда пройдет медицинское обследование, а затем — вылет на традиционные сборы в Турцию. Мы уверены, что наши футболисты проводят этот заслуженный отдых максимально плодотворно: набираются сил, заряжаются позитивными эмоциями и проводят драгоценное время со своими семьями», — говорится в сообщении.