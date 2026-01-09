Бодания с Литвой, угрозы НАТО и ожидание Трампа: международные итоги 2025 года в Калининградской области

ВКонтакте

Ссылка В 2025 году Калининградская область оказалась в эпицентре международных новостей. О том, что происходило вокруг самого западного региона России — в итоговом обзоре «Клопс».

Ссылка Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Литературный конфликт Год начался со скандала. Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию якобы в переписывании истории из-за переименования Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в посёлке Чистые Пруды Нестеровского района в Литературный музей. При этом глава соседнего государства назвал Калининград Караляучюсом, сказав, что это исконно литовский город. Такой демарш вызвал резкую отповедь со стороны пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он назвал высказывание литовского президента «предъявлением территориальных претензий». Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных также не остался в стороне от перепалки. Он посоветовал Науседе «заниматься своими делами и не лезть в наши». В ответ на претензии со стороны литовского президента депутат Законодательного собрания Калининградской области Максим Буланов предложил перенести памятник Донелайтису, который стоит в Гусеве, на территорию самого музея. А вместо бюста поэту поставить монумент участникам СВО. В Литературном музее поддержали эту инициативу, сказав, что где Донелайтис «жил, работал, писал, пусть там и стоит». На этом конфликт был исчерпан.

Транзит тревоги нашей Литва стала причиной ещё одного международного напряжения вокруг Калининграда — по поводу транзита: грузов и электроэнергии. В 2025 году эта тема муссировалась постоянно, вызывая нервозность и тревогу жителей. В Литве политики признали, что намерения официальных властей республики ограничить грузовой транзит в Калининград — это мера давления на Россию и Белоруссию. Чуть ли не каждый день появлялись новости об уже введённых или планируемых ограничениях. Это и закрытие погранпереходов между Литвой и Белоруссией сначала для мотоциклов, а потом и для фур. И реакция литовских властей на побег гражданина России из поезда на Калининград. И заморочки с выдачей упрощённого транзитного документа для проезда на автомобиле. Литовские власти объявили, что отказываются пропускать россиян через свою территорию по загранпаспорту старого образца, что также создало проблемы. С 9 февраля Литва официально отключилась от единого энергокольца БРЭЛЛ, которое объединяло Белоруссию, Россию и страны Балтии. В марте на литовской стороне физически разрушили опоры линии электропередач. Акт был символическим, потому что де-факто транзита электроэнергии давно не существовало, и энергетика Калининградской области уже долгое время работает в автономном режиме. Единственное, с чем Литва не стала шутить — это с транзитом газа. Литовские власти заранее сообщили, что не будут перекрывать трубу. Хотя Калининград готов и к такому развитию событий — в регионе построено газохранилище для приёма сжиженного газа. Тем не менее, соглашение между Литвой и «Газпромом» о транзите газа продлено до 2030 года. При этом Литва повысила цены за свои услуги. Неприятно, конечно, но на фоне остальных действий соседней страны это выглядит как радушие и доброжелательность.

«Уничтожать угрозы» К тому, что Литва ограничивает сухопутный транзит, отношение в Калининградской области спокойное — во многом потому, что есть морской. А вот на посягательство на него вызывает уже резкую реакцию. В течение всего года в информационном пространстве обсуждалась возможность НАТО перекрыть Балтийское море и заблокировать Калининградскую область. Некоторые политики стран Европы вообще договорились до того, что обсуждали вероятность превентивного удара по региону. Точку в этих дискуссиях поставил президент России Владимир Путин. Отвечая на своей прямой линии на вопрос о блокаде Калининградской области, глава государства заявил, что такие угрозы будут уничтожены. Позже эксперты истолковали слова Верховного главнокомандующего, как возможность нанесения ядерного удара. После путинского заявления в странах НАТО как-то быстро успокоились. По крайней мере, никаких новых заявлений об угрозах Калининграду больше не слышно.