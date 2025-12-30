Литва подписала пятилетний контракт с «Газпромом» на транзит газа в Калининградскую область

ВКонтакте

Оператор литовских газовых сетей Amber Grid подписал с «Газпромом» пятилетний контракт на транзит природного газа в Калининградскую область. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 30 декабря.

Стоимость услуги установил государственный совет республики по регулированию в сфере энергетики. В 2026 году страна планирует заработать на транзите 30 млн евро, хотя раньше прибль составляла от 13 до 20 миллионов. За сутки в российский регион будут поставлять 10,5 млн кубометров газа.