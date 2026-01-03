Калининградка Диана Нагиева, сбитая два года назад таксистом на Ленпроспекте, решила помогать жертвам ДТП

ВКонтакте

Калининградка Диана Нагиева, которую вместе с подругой сбил таксист около ресторана «Атлантика», решила помогать жертвам ДТП. Об этом «Клопс» рассказали сама Диана и её мама Екатерина.

Калининградки создали социальный проект под названием «Феникс» и хотят объединить тех, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях.

«ДТП — это секунда, которая делит жизнь на «до» и «после». В этот момент кажется, что мир рухнул, а ты остался один на один с болью, страхом и бюрократией. Мы с мамой решили, что никто не должен проходить этот путь в одиночку. Мы открыли социальный проект «Феникс». Почему «Феникс»? Потому что мы верим: даже после самой тяжелой аварии можно возродиться. Мы помогаем тем, кто пострадал в ДТП, найти поддержку, информационную помощь и просто человеческое тепло», — написала Диана в группе проекта.

Сама Диана говорит, что поднялась на ноги благодаря усилиям врачей, поддержке близких и простых людей, неравнодушных калининградцев, которые помогали средствами на лечение и реабилитацию, поддерживали добрым словом и советом.

В этом году девочка окончила школу, несмотря на сильные боли, поступила в Черняховский педагогический колледж. Осенью, калининградцы вновь откликнулись на просьбу семьи о сборе на реабилитацию.

«Спасибо всем огромное за отклики и за помощь. Благодаря собранным средствам я смогла пройти курсы лечебного массажа спины и ног, которые мне так необходимы. Я смогла купить абонемент в спортивный зал, сейчас регулярно занимаюсь с тренером — моё состояние значительно улучшилось. Укрепляю мышцы спины и ног. Боли уходят, я начала более уверенно ходить. Но главное, я смогла вернуться в музыкальный театр: доучиваюсь в детской музыкальной труппе, параллельно заочному обучению в колледже», — рассказывает Диана.

Перед Новым годом Диана узнала о ДТП на Горького, где таксист сбил девушек-студенток. Семья Нагиевых связалась с сестрой Вероники, получившей самые тяжёлые травмы. Им предложили средства реабилитации — костыли, инвалидную коляску, памперсы, пелёнки. Диана посоветовала специалистов-медиков, которые поставили её на ноги.

«Я надеюсь, что в дальнейшем мы с мамой сумеем объединить людей, пострадавших в ДТП, нуждающихся в помощи с теми, кто может её оказать. Это может быть юридическая, медицинская, психологическая, финансовая и другая поддержка. И конечно, в таких ситуациях важна огласка, которая во многом помогает скорее добиться справедливости и наказать виновных», — говорит Диана.