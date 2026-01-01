Калининградские росгвардейцы подарили мальчику на Новый год сертификат в бассейн

ВКонтакте

В Калининграде сотрудники Росгвардии исполнили новогоднее желание пятилетнего мальчика. Об этом в четверг, 1 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Вова загадал загадал на Новый год подарок-сюрприз.Посоветовавшись с мамой ребёнка, росгвардейцы решили организовать для него занятия в бассейне. У мальчика диагностировано редчайшее генетическое заболевание. Плавание для него — это возможность держать в тонусе мышцы и эмоционально разгружаться.

Офицеры встретились с мальчиком и его мамой в физкультурно-оздоровительном комплексе «Центр спорта» на проспекте Калинина. Командир полка Росгвардии вручил семье подарочный сертификат на посещение бассейна и познакомил Вову с тренером, который будет проводить индивидуальные занятия.