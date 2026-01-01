Дубайский футбол: Калининград договорился развивать спортивные проекты с БРИКС

ВКонтакте

Калининград заключил соглашение о сотрудничестве с футбольным альянсом БРИКС — «BIFA+». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Документ был подписан по видеоконференцсвязи, которая прошла между Калининградом и Дубаем в рамках всемирного спортивного саммита в Объединённых Арабских Эмиратах. В церемонии приняли участие президент «BIFA+» шейх Салим Хумаид Саиф Аль-Мазейни, руководитель агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Александр Калькута и глава Калининграда Олег Аминов.

Шейх Аль-Мазейни летом 2025 года побывал в Калининграде и провел переговоры о сотрудничестве с губернатором Алексеем Беспрозванных. Он подчеркнул, что по итогам визита решил приложить все возможные усилия для вовлечения Калининградской области в международные проекты футбольного альянса БРИКС.

Как подчеркнул в комментарии корреспонденту «Клопс» Александр Калькута, подписание меморандума — это начало большого пути по организации совместных проектов в сфере спорта, культуры и бизнеса. В том числе по привлечению капитала стран Персидского залива в калининградскую экономику. Глава ведомства отметил, что Калининград стал первым городом в России, с которым подписано такое соглашение. «Для нас это очень почётно», — сказал Александр Калькута.