«Водоканал» попросил калининградцев не смывать в унитазы остатки новогодних салатов и ёлочные украшения

«Водоканал» попросил калининградцев не смывать в унитазы остатки новогодних салатов и ёлочные украшения - Новости Калининграда | Фото: телеграм-канал «Водоканала»
Фото: телеграм-канал «Водоканала»

Областное предприятие «Водоканал» предупредило калининградцев, что в унитазы нельзя смывать остатки новогодних салатов, фрагменты маскарадных костюмов и другие предметы, которые могут привести к засорению канализации. Об этом в четверг, 1 января, сообщает пресс-служба компании.

«Убедительно просим жителей региона в новогодние праздники не смывать в унитазы твердые бытовые отходы, — говорится в сообщении. — Это остатки салатов, шубы, горячих блюд, разбитые бокалы, оторванные куски новогодних костюмов, накладные волосы, средства личной гигиены и контрацепции, а также подарки и новогодние украшения, которые не разлагаются в воде. Они способствуют образованию засоров в канализационных сетях». 

На предприятии рассказали, чем это грозит:

  • остановкой насосных агрегатов,
  • поломкой оборудования городских очистных сооружений,
  • дорогостоящим ремонтом сетей.

«В наших с вами силах провести новогодние праздники без аварий и плохо пахнущих последствий. Телефон аварийной службы: (8 4012) 555-151, доб. 1 круглосуточно рядом с вами», — отметили в «Водоканале».

«Водоканалу» передали новую телеинспекцию для диагностики труб и машину для борьбы с засорами.

