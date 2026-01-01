«Водоканал» попросил калининградцев не смывать в унитазы остатки новогодних салатов и ёлочные украшения

ВКонтакте

Областное предприятие «Водоканал» предупредило калининградцев, что в унитазы нельзя смывать остатки новогодних салатов, фрагменты маскарадных костюмов и другие предметы, которые могут привести к засорению канализации. Об этом в четверг, 1 января, сообщает пресс-служба компании.

«Убедительно просим жителей региона в новогодние праздники не смывать в унитазы твердые бытовые отходы, — говорится в сообщении. — Это остатки салатов, шубы, горячих блюд, разбитые бокалы, оторванные куски новогодних костюмов, накладные волосы, средства личной гигиены и контрацепции, а также подарки и новогодние украшения, которые не разлагаются в воде. Они способствуют образованию засоров в канализационных сетях».

На предприятии рассказали, чем это грозит:

остановкой насосных агрегатов,

поломкой оборудования городских очистных сооружений,

дорогостоящим ремонтом сетей.

«В наших с вами силах провести новогодние праздники без аварий и плохо пахнущих последствий. Телефон аварийной службы: (8 4012) 555-151, доб. 1 круглосуточно рядом с вами», — отметили в «Водоканале».