Беспрозванных рассказал, сколько детей родилось в Калининградской области в новогоднюю ночь

В Калининградской области в новогоднюю ночь на свет появились четыре девочки и один мальчик. Об этом в четверг, 1 января, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

«Первой родилась девочка в четвёртом роддоме, — отметил глава области. — А богатырь весом 4 010 г. – в Региональном перинатальном центре. Для двух семей — это первенцы, для одной – четвёртый ребёнок, а для двух других – вторые детки. Мамами стали жительницы Калининграда и Гурьевского округа. Поздравляю счастливых родителей! Семья – самое ценное, что есть у нас!»